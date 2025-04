Der SC Magdeburg läuft im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Veszprém lange hinterher, kommt aber in der Schluss-Viertelstunde zum Ausgleich. Die Hoffnung auf das Final Four lebt.

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League eine ordentliche Ausgangslage erarbeitet. Gegen den ungarischen Meister KC Veszprém rettete der SCM am Mittwochabend im Hinspiel in eigener Halle ein 26:26 (11:14). Bester Werfer der Elbestädter war Albin Lagergren mit acht Toren. Das Rückspiel findet am 1. Mai in Veszprém statt.

Magdeburg erwischte keinen guten Start, vergab mehrere Würfe, dann verletzte sich Matthias Musche schwer am rechten Fuß (1:2/4.). Der SCM blieb oft in der Deckung der Ungarn hängen, fand kein Mittel gegen den Rückraum der Gäste. Über Musche-Ersatz Lukas Mertens fand der SCM dann ins Spiel und glich aus (7:7/12.). Magdeburg machte aber zu viele Fehler, lag so zur Pause mit drei Toren hinten.

Auch nach dem Seitenwechsel kam der SCM wegen fehlender Ballgewinne in der Abwehr nicht ins Tempospiel. Dennoch wuchs der Abstand zumindest nicht weiter (15:18/41.). Als die Ungarn nach 45 Minuten leicht nachließen, nutzte Magdeburg das zum erneuten Ausgleich (22:22/51.). In der nun hektischen Schlussphase ging der SCM erstmals in Führung (26:25/57.) und neun Sekunden vor Schluss nahm Trainer Bennet Wiegert eine Auszeit. Beim letzten Angriff bekam Felix Claar einen Abwehrarm ins Gesicht, doch es ging mit direktem Freiwurf weiter - der in der Mauer landete.