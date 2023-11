Magdeburg - Der SC Magdeburg hat den Patzer der Füchse Berlin in Kiel genutzt und ist neuer Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Im Ostduell gegen den ThSV Eisenach setzte sich der SCM am Ende vor 6600 Zuschauern mit 38:31 (24:16) durch. Dabei war Felix Claar bester Magdeburger Schütze mit zwölf Toren, Manuel Zehnder war für Eisenach mit zehn Treffern am erfolgreichsten. Die Eisenacher bleiben mit 7:19 Punkten Tabellenvorletzter.

Eisenach versuchte Magdeburg mit offensiver Deckung von der Wurfzone fernzuhalten, konnte seine Anfangsführung dennoch nicht lange behaupten. Beide Seiten wirkten nervös, das Spiel blieb so eng, da sich kein Team absetzen konnte. SCM-Trainer Bennet Wiegert mahnte in einer Auszeit zur Ruhe und forderte gewonnene Zweikämpfe. Der SCM steigerte sich vor allem offensiv, Eisenach bekam keinen Zugriff mehr - und so führten die Gastgeber zur Pause deutlich.

Auch nach der Pause ließ der SCM nicht locker, erhöhte durch den herausragenden Claar früh auf zehn Tore Vorsprung (26:16/33.). Der ThSV fand nur selten Lücken in der Magdeburger Abwehr und scheiterte dann auch noch oft an Sergey Hernandez im SCM-Tor. Als Magdeburg dann doch etwas nachließ, konnte Eisenach die zweite Hälfte noch positiv gestalten, reduzierte den Rückstand nach und nach auf fünf Tore (30:25/47.). Den Magdeburger Sieg konnten die Gäste allerdings nie gefährden, „gewannen“ allerdings die zweite Halbzeit mit einem Tor.