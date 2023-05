Magdeburg - Handball-Meister SC Magdeburg ist mit seinen Planungen für die Saisonvorbereitung der Spielzeit 2023/24 bereits sehr weit. Am Donnerstag gab der Club das Programm für Testspiele bekannt. Traditionell startet das Team von Trainer Bennet Wiegert am 21. Juli in Aschersleben gegen den SC DHfK Leipzig. Am 1. August kommt es in Calbe zum Duell mit dem Bergischen HC. Anschließend starten die Magdeburger beim So-Tech-Cup in Halle (Westfalen), an dem auch Aalborg, HBC Nantes und der TBV Lemgo Lippe teilnehmen. Für den 16. August ist in Halle (Saale) ein Spiel gegen den HC Erlangen vorgesehen. Beim Hummel Cup am 18. August ist der slowenische Club Gorenje Velenje in Magdeburg zu Gast. Schließlich trifft der SCM am 20. August in Jessen auf den dänischen Club Fredericia HK. Die neue Bundesliga-Saison startet am 1. September.