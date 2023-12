Magdeburg - Tabellenführer SC Magdeburg hat die Hinrunde in der Handball-Bundesliga mit einem deutlichen Sieg abgeschlossen und den Spitzenplatz verteidigt. Gegen die Rhein-Neckar Löwen hieß es nach einer teils einseitigen Partie in der mit 6600 Zuschauern ausverkauften Getec-Arena 38:24 (16:13). Bester Magdeburger Schütze war am Samstag Felix Claar mit elf Treffern.

Magdeburg startete exzellent ins Spiel. Nach vier Minuten führte der SCM mit drei Toren (4:1). Die Löwen fanden nicht in die Partie, Trainer Sebastian Hintze griff früh zur zweiten Auszeit (10:4/13.). Danach riss bei den Magdeburgern etwas der Spielfaden und die Löwen verkürzten von sechs auf drei Treffer Rückstand (13:10/23.).

Der SCM kam stark aus der Halbzeit und erhöhte früh wieder auf sechs Tore vor (19:13/34.), doch auch diesmal kamen die Löwen wieder zurück und verkürzten auf drei Treffer. Die Gastgeber ließen sich diesmal aber weniger beeindrucken und bauten den Vorsprung stückweise auf neun Tore aus (28:19/47.).

Die Löwen versuchten es mit dem dritten Torwart in dieser Partie, doch auch David Späth konnte die SCM-Angriffe nicht entscheidend abwehren. Spätestens mit dem Doppelschlag zum 34:23 (53.) war die Partie endgültig entschieden, der SCM war den Löwen in allen Belangen überlegen.