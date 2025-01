Sergey Hernandez ist längst ein Leistungsträger beim SCM und in der spanischen Nationalmannschaft. Die Vertragsverlängerung kommt folgerichtig.

Magdeburg - Sergey Hernandez bleibt auch in der nächsten Saison Torhüter beim Handball-Bundesligisten SC Magdeburg. Der deutsche Meister verlängerte den Vertrag mit dem Spanier um ein Jahr bis zum 30. Juni 2026. Der in Russland geborene 29-Jährige spielt seit 2023 beim SCM und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einer verlässlichen Stammkraft.

„Wir sind froh, auch diese Personalie frühzeitig für die kommende Saison geklärt zu haben. Er hat sich in den letzten Monaten zu einem Leistungsträger im SCM-Team entwickelt und wurde folgerichtig als einer der Stammtorhüter des spanischen Nationalteams für die Weltmeisterschaft nominiert“, sagte SCM-Trainer und Geschäftsführer Sport, Bennet Wiegert.