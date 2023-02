Zagreb - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat in der Champions League den zweiten Platz in Gruppe A verteidigt und weiter beste Chancen auf den direkten Viertelfinaleinzug. Beim kroatischen Serienmeister Dinamo Zagreb siegten die Magdeburger am Mittwoch mit 31:25 (16:14). Bester Magdeburger Torschütze war Kay Smits mit neun Treffern.

Magdeburg kam nicht gut in die Partie, lief einem Rückstand hinterher (2:3/6), konnte das Spiel allerdings schnell drehen und vorlegen. Absetzen konnten sich die Elbestädter allerdings nicht, die Gastgeber kämpften um jeden Ball, sodass der SCM für jeden Treffer hart arbeiten musste. Mit einem knappen Vorsprung ging Magdeburg in die Pause.

Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhten die Magdeburger ihren Vorsprung erstmals auf drei Tore (17:14/31.). Zagreb zog aber sofort nach und verkürzte wieder. Der SCM erarbeitete sich einen kleinen Vorsprung und schraubte ihn allmählich auf sechs Tore hoch (26:20/46.) und verteidigte ihn bis zum Schluss.