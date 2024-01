SC Potsdam erreicht K.-o.-Runde in der Champions League

Potsdam - Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben die Gruppenphase der Champions League mit einem Sieg beendet. Im Heimspiel gegen Sloweniens Meister Calcit Kamnik setzte sich der deutsche Vizemeister am Dienstagabend mit 3:0 (30:28, 25:10, 25:18) durch. In der Abschlusstabelle der Gruppe C belegen die Potsdamerinnen mit ihren vier Siegen aus sechs Spielen und elf Punkten den zweiten Platz hinter Fenerbahçe Istanbul und vor Grot Budowlani Lodz.

Damit steht der SC Potsdam bei seiner zweiten Champions-League-Teilnahme in der Vereinsgeschichte erstmals in der K.o.-Runde, in der zu den fünf Gruppensiegern noch drei Teilnehmer für das Viertelfinale ausgespielt werden.

Gegen Kamnik bekam der SC Potsdam im ersten Satz nach einer 23:18 unerwartet noch große Probleme. Bei diesem Stande hatte sich Diagonalangreiferin Tara Taubner schwer verletzt, sie musste durch Danielle Harbin ersetzt werden. Der Schock über Taubners Ausscheiden saß tief bei den Mitspielerinnen. Der Kontrahent holte Punkt um Punkt auf und erarbeitete sich schließlich sogar drei Satzbälle. Doch letztlich konnte sich der Bundesligist seinerseits mit dem dritten Satzball doch noch etwas glücklich mit 30:28 behaupten.

Die Gastgeberinnen fingen sich danach wieder. Sie dominierten die folgenden beiden Durchgänge gegen den sieglosen Gruppenletzten recht eindeutig, wenngleich am Ende noch einmal vier Matchbälle nötig waren, um den Sieg perfekt zu machen.