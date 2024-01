Potsdam - In der entscheidenden Phase zeigten die Volleyballerinnen des SC Potsdam mentale Stärke. „Ich will gewinnen. Immer gewinnen. Das ist mein Charakter“, sagte Zuspielerin Kristina Guncheva nach dem 3:1-Sieg in der Champions League gegen Grot Budowlani Lodz am Mittwoch. Die Bulgarin war nach langer Verletzungspause im dritten Satz beim Stande von 21:24 eingewechselt worden. Mit ihr drehte die Mannschaft mit fünf Punkten in Folge das Geschehen noch zum Satzgewinn.

„Wir sagen uns in solchen Situationen: Weitermachen, einfach weitermachen“, sagte SCP-Angreiferin Danielle Harbin, die ihrerseits nach dem verlorenen ersten Satz mit brillanten Aktionen die Wende eingeleitet hatte.

Der Effekt des Sieges: Der SC Potsdam ist am vorletzten Spieltag der Gruppenphase in der Königsklasse in Pool C an Lodz vorbei auf Platz zwei hinter den souveränen Spitzenreiter Fenerbahce istanbul vorgestoßen. Das Team von Trainer Riccardo Boieri hat nun alle Chancen, sich am kommenden Dienstag (19.00 Uhr) mit einem weiteren Heimsieg gegen den noch sieglosen Letzten Calcit Kamnik aus Slowenien das Weiterkommen zu sichern.

Drei Siege und acht Punkte aus bisher fünf Spielen sind für den SC Potsdam bei seiner erst zweiten Champions-League-Teilnahme eine ansehnliche Bilanz. Da aber nur der Gruppenerste direkt weiterkommt, müssten die Brandenburgerinnen als Zweitplatzierte nach der Gruppenphase in einer einfachen Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel erst noch um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.