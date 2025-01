Magnus Carlsen saß am Wochenende zweimal für den FC St. Pauli am Brett.

Hamburg - Schach-Superstar Magnus Carlsen hat offen gelassen, ob er noch einmal für den FC St. Pauli in der Bundesliga spielen wird. „Hoffentlich klappt es, dass ich noch mal spielen kann“, sagte der 34-Jährige nach seinem Debüt für die Schachabteilung des Fußball-Bundesligisten im NDR-Interview.Carlsen hatte am Wochenende beim Erfolg über die SG Solingen einen Sieg beigesteuert, bei der Niederlage gegen den Düsseldorfer SK einigte er sich auf ein Remis. Trotzdem sammelten die Hanseaten wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib in der stärksten Schachliga der Welt. „Ich glaube, wir haben ein gutes Team, aber erst einmal ist unser Hauptziel, in der Tabelle zu klettern und den Abstieg zu verhindern, so wie die Fußball-Mannschaft“, sagte Carlsen. In der Fußball-Bundesliga belegt der Aufsteiger aus Hamburg Platz 14 und hat einen Zähler mehr als der 1. FC Heidenheim auf dem Relegationsplatz.

Nächste St.-Pauli-Heimspiele am Millerntor

Die nächsten Heimspiele tragen die St.-Pauli-Schachspieler am 22. und 23. März aus. Gegner sind mit der OSG Baden-Baden und den Schachfreunden Deizisau zwei weitere Top-Teams der Liga. Gespielt wird dann im Fußballstadion der Kiezkicker am Millerntor.