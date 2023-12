Oldenburg - Sebastian Schachten bleibt Sportlicher Leiter beim VfB Oldenburg. Der Vertrag mit dem Ex-Profi wurde vorzeitig verlängert, teilte der Fußball-Regionalligist am Freitag mit. Schachten (39) ist seit Oktober 2021 Sportlicher Leiter bei den Niedersachsen. Nach dem Aufstieg in die dritte Liga 2022 folgte im vergangenen Jahr der direkte Abstieg in die Regionalliga. Dennoch setzen die Verantwortlichen weiter auf Schachten.