Jeßnitz/Braunsbedra - Mehrere Schafe und ein Pferd in Gleisnähe haben in Jeßnitz und Braunsbedra zwei Einsätze der Bundespolizei ausgelöst. Das Pferd sei am Freitagmorgen in Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) entlang der Strecke zwischen Wolfen und Jeßnitz circa zehn Meter von den Gleisen entfernt gesehen und eingefangen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Halterin brachte das Pferd wieder in sein Gatter. Der Zugverkehr wurde durch das Tier nicht beeinträchtigt.

Am späten Vormittag sei die Polizei erneut gerufen worden, weil mehrere Schafe im Braunsbedraer Ortsteil Frankleben im Saalekreis auf den Gleisen standen. Die Strecke musste deshalb gesperrt werden. Zusammen mit dem Halter seien auch die Schafe zurück auf ein umzäuntes Gelände gebracht worden.