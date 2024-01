Wolfsburg - Wolfsburgs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer hat die Spekulationen um den 17 Jahre alten David Odogu zum Anlass genommen, die deutschen Toptalente gut einen Monat nach ihrem WM-Gewinn in Indonesien zu warnen. „Wir sollten aufpassen, dass der U17-Titel den Jungs nicht den Kopf verdreht. Nur weil sie jetzt U17-Weltmeister geworden sind, bedeutet das ja nicht, dass alle von ihnen jetzt die Berechtigung haben, in der Bundesliga zu spielen“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler dem „Kicker“ während des Wolfsburger Trainingslagers in Portugal. „Jetzt geht es für sie ja erst richtig los mit der Karriere. Es ist wichtig, dass sie sich nicht blenden lassen.“

Der deutsche U17-Weltmeister Odogu, der in der Innenverteidigung spielt, wird Transfergerüchten zufolge von mehreren englischen Clubs umworben. Dazu zählen laut Medienberichten der FC Chelsea, der FC Arsenal, der FC Brentford und Leicester City.

Schäfer möchte seine Mahnung ausdrücklich nicht als Kritik an Odogu verstanden wissen. „Ich denke nicht, dass David für diese Schlagzeilen gesorgt hat“, sagte der 39-Jährige. Aber er fordert von den jungen Spielern und ihrem Umfeld Geduld und Verständnis dafür, dass der Schritt bis zum Bundesliga-Profi noch länger dauern könnte.

„Das ist doch das Problem, dass wir in Deutschland haben. Nämlich, dass die Spieler jetzt auf den Thron gehoben und dann wieder fallen gelassen werden“, sagte Schäfer. „Es ist etwas anderes, U17-Weltmeister zu werden oder vor 80.000 Zuschauern in Dortmund seinen Mann zu stehen.“ Deshalb seien Transfergerüchte wie die um Odogu jetzt auch „völlig kontraproduktiv für das Mindset der jungen Spieler“.

Abwehrspieler Odogu hat in Wolfsburg einen langfristigen Vertrag unterschrieben, der am Tag seines 18. Geburtstags im Juni in einen Profivertrag umgewandelt wird. Er trainiert beim VfL bereits regelmäßig mit dem Bundesliga-Team mit.