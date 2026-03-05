In Sachsen-Anhalt stehen immer weniger Schafe auf der Weide. Welchen Einfluss hat das auf die Preise für Lammfleisch? Die Züchter benötigen hohen Preise - aus gutem Grund.

Halle - Die Schafzüchter in Sachsen-Anhalt hoffen auf ähnlich hohe Preise für ihre Lämmer wie im vergangenen Jahr. Ostern 2025 lagen die Preise zu Spitzenzeiten bei fast fünf Euro, sagte der Vorsitzende des Landesschafzuchtverbands Sachsen-Anhalt, Mario Wehlitz, auf Nachfrage. Der Preis gehe demnach meist zu Ostern hoch und bleibe bis Pfingsten stabil. Das Preisniveau sei laut Wehlitz nötig, um die gestiegenen Kosten für Sprit und Getreide zu decken.

Wie er weiter ausführte, seien die Preise in den vergangenen Jahren konstant gewesen, nachdem sie zuvor gestiegen seien. Gründe für den Anstieg sei, dass das Angebot schrumpfe. Der Import lohne sich wegen gestiegener Spritpreise nicht mehr. Hierzulande würden Betriebe zudem aufgrund der Ausbreitung des Wolfes weniger Schafe halten, und neue Besitzer würden nur die Flächen, aber nicht die Tiere übernehmen.

Wehlitz selbst hält bei sich in Dessau-Roßlau gute 200 Lämmer. Altersbedingt habe er seinen Bestand reduziert.

So sieht der Bestand genau aus

In Sachsen-Anhalt stehen laut Statistischem Landesamt immer weniger Schafe auf Weiden und in Ställen. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, gab es zum Stichtag am 3. November 2025 rund 56.000 Schafe. Das seien rund 2.300 Tiere weniger als noch ein Jahr zuvor. Auch die Zahl der Betriebe reduzierte sich um 7,8 Prozent auf 210.

Den Angaben zufolge hat sich vor allem die Zahl der Mutterschafe verringert: Demnach lebten in Sachsen-Anhalt etwa 40.900 weibliche Schafe, die mindestens einmal Lämmer zur Welt gebracht haben, ein Rückgang von 6,8 Prozent. Dagegen stieg die Anzahl der Jungschafe innerhalb eines Jahres von 12.500 auf 12.900 Tiere an. Gut zwei Drittel der Schafe wurden in Herden mit 500 und mehr Tieren gehalten.