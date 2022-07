Schalke 04 verleiht Stürmer an Zweitligist Paderborn

Gelsenkirchen - Der Bundesligist FC Schalke 04 verleiht Stürmer Marvin Pieringer in die 2. Liga. Der 22 Jahre alte Fußballer wechselt zum SC Paderborn. Dies bestätigten beide Clubs am Donnerstag. Der Leihvertrag gilt für eine Saison, Pieringers Kontrakt bei Schalke 04 läuft noch bis 2024. „Marvin ist ein guter Junge, in dem eine Menge Potenzial steckt. Um das entfalten zu können, benötigt er vor allem konstante Spielpraxis. Diese soll er im Rahmen der Leihe bekommen“, sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. Und Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian ist sich sicher, dass der 1,91 Meter große Neuzugang „unsere Offensive bereichern wird.“