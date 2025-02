Schalke 04 kassiert gegen den 1. FC Magdeburg eine empfindliche Heimniederlage. Zwei Abwehrschnitzer in der ersten Halbzeit zwingen den Revierclub zu viel Risiko nach der Pause, was der FCM ausnutzt.

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat gegen die Auswärtsmacht 1. FC Magdeburg eine heftige Heimpleite kassiert. Der Revierclub unterliegt den Elbestädtern vor 61.681 Zuschauern in Gelsenkirchen klar mit 2:5 (0:2). Martijn Kaars (29., 45.+2, 56., 74.) per Viererpack und Philipp Hercher (65.) treffen für den FCM, Adrian Gantenbein (69.) und Jannik Bachmann (90.+3) für Schalke. Magdeburg springt mit 35 Punkten vorerst auf Tabellenrang zwei, Schalke verharrt mit 24 Punkten auf Rang 13.

Das Spiel beginnt mit viel Ballbesitz für Magdeburg, aber den ersten Abschluss setzt Schalke: Kenan Karaman scheiterte an FCM-Torwart Dominik Reimann. Magdeburg ist in den entscheidenden Szenen wacher als Schalke: Nach einem Einwurf fehlt den Gastgebern der Zugriff, Kaars trifft. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte führt Silas Gnaka einen Freistoß schnell aus, den der sprintstarke Kaars erläuft und zum 0:2 erhöht.

Schalke kommt mit viel Wut im Bauch aus der Pause, schnürt den FCM anfangs ein - doch Kaars trifft zum dritten Mal, diesmal nach einer maßgenauen Flanke von links. Im Gegenzug rettet Marcus Mathisen auf der Linie für seinen geschlagenen Torwart (57.). Schalke brachte frische Stürmer und Magdeburg erhöhte durch Hercher. Zwar trifft Gantenbein, doch den möglichen Schluss-Spurt der Schalker bremst Kaars mit seinem vierten Tor des Abends ein. Am Ende steht der dritte 5:2-Auswärtssieg des FCM in Serie.