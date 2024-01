Braunschweig - Eintracht Braunschweig verstärkt sich für den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem früheren Junioren-Nationalspieler Niklas Tauer. Der 22 Jahre alte Defensiv-Allrounder war bislang vom FSV Mainz 05 an den FC Schalke 04 ausgeliehen worden. Der Bundesligist beendete das Leihgeschäft am Mittwoch jedoch vorzeitig und verlieh den Spieler bis zum Saisonende an die Braunschweiger weiter. Per Option kann diese Leihe dann im Sommer um ein weiteres Jahr verlängert werden.

„Niklas hatte zuletzt keine einfache Zeit auf Schalke, wir sind von seinen Qualitäten jedoch absolut überzeugt“, sagte der Braunschweiger Sportdirektor Benjamin Kessel. „Er ist polyvalent einsetzbar, wir sehen ihn allerdings im Mittelfeldzentrum am stärksten. Zudem konnte er beim FSV Mainz 05 bereits Spielpraxis auf höchstem nationalem Niveau sammeln.“ Für seinen Heimatclub bestritt Tauer bereits 19 Bundesliga-Spiele.