Erst führt die Hertha, dann Schalke, am Ende gibt es für beide einen Punkt. Für Schalkes Interimscoach Fimpel endet eine Mission. Sein Nachfolger soll schon im Stadion sein.

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 ist gegen Hertha BSC nicht über ein Unentschieden hinausgekommen und hat den zweiten Sieg in Serie trotz zwischenzeitlicher Führung verpasst. Die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel musste sich nach einer packenden Partie letztendlich mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Fimpel beendet seine Zwei-Spiele-Mission als Interimscoach mit vier Punkten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird der Niederländer Kees van Wonderen nun die Schalker Mannschaft übernehmen.

Vor 61.939 Zuschauern in der Schalker Arena erzielten Kenan Karaman in der 24. Minute und Tobias Mohr (33.) die Tore für die Gastgeber. Michaël Cuisance hatte die Hertha zunächst in Führung gebracht (9.). Der eingewechselte Smail Prevljak sorgte mit dem 2:2 (72./Foulelfmeter) für den Schlusspunkt. Die Hertha hat nun elf Punkte und damit drei mehr als Schalke.

Temporeiches Spiel

Den Gästen aus der Hauptstadt gelang ein Traumstart. Cuisance setzte sich im Strafraum stark gegen Derry Murkin durch, schoss aufs Tor und hatte Glück, dass Schalkes Keeper Justin Heekeren den haltbaren Ball passieren ließ. Die frühe Hertha-Führung war der Auftakt in eine temporeiche Partie mit Abschlüssen auf beiden Seiten.

Für die Berliner vergab Ibrahim Maza zunächst die große Chance auf das 2:0. Dann ließ Karaman die Schalke-Fans ein erstes Mal jubeln. Der Kapitän traf aus 17 Metern sehr sehenswert in die rechte obere Ecke. Und es wurde noch besser für Königsblau. Mohr traf wuchtig zum 2:1.

Nach dem Seitenwechsel machte die Hertha Druck, kam aber lange nicht zu wirklich klaren Torchancen. Erst Joker Prevljak erlöste die Gäste nervenstark vom Elfmeterpunkt mit dem Ausgleich.