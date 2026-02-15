Schalke 04 ist wieder an der Spitze der 2. Bundesliga. Doch beim 2:1 bei Holstein Kiel müssen die Königsblauen in der zweiten Halbzeit viele bange Momente überstehen.

Kiel - Der FC Schalke 04 hat seine Ergebniskrise überwunden und die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Das 2:1 (2:0) bei Holstein Kiel war der erste Sieg die Gelsenkirchener nach fünf Spielen. Kapitän Kenan Karaman (16. Minute) und Hasan Kurucay (29.) brachten ihre Mannschaft jeweils nach Vorlage von Winter-Zugang Edin Dzeko in Führung. David Zec (55.) konnte in der zweiten Halbzeit für die Gastgeber per Foulelfmeter nur noch verkürzen.

Durch den Erfolg liegen die Schalker in der Tabelle nach 22 Spieltagen mit einem Punkt vor dem SV Darmstadt 98 und mit zwei Zählern vor der SV Elversberg. Bundesliga-Absteiger Kiel rutscht indes nach der vierten Niederlage nacheinander immer näher an die Gefahrenzone heran und ist nur noch einen Zähler vom Abstiegsrelegationsplatz entfernt.

Die Gäste waren vor allem durch Standardsituationen immer wieder gefährlich, die Deckung der Norddeutschen wirkte oft ungeordnet und unsicher. So fielen beide Treffer vor der Pause jeweils nach Eckbällen.

Schalke wackelt in der zweiten Halbzeit

Die Kieler hatten dennoch ebenfalls ihre Möglichkeiten. Die beste Chance vor der Pause hatte Adrian Kapralik (25.), der frei stehend am Schalker Torwart Loris Karius scheiterte. Der vermeintliche Anschlusstreffer von Phil Harres (31.) wurde wegen eines Fouls des Kieler Stürmers nicht anerkannt.

Nach der Pause drängten die Kieler auf den Anschluss und hatten schnell Erfolg durch den von Zec verwandelten Foulelfmeter. Die Schalker blieben überlegen, zeigten sich in der Abwehr aber verwundbar und hatten einige Male Glück. So wehrte Kurucay den Schuss des Kielers Ivan Nekic (74.) für seinen schon geschlagenen Keeper Karius kurz vor der Torlinie ab.