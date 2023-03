Erfurt - In Thüringen nehmen die Scharlach-Erkrankungen zu. Seit Anfang Oktober 2022 seien 711 Fälle an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet worden, teilte die Techniker Krankenkasse (TK) am Freitag mit. Das seien mehr als neunmal so viele wie in der Vorjahressaison. „Auffällig ist, dass sich die gemeldeten Fälle seit Beginn dieses Jahres häufen“, sagte Guido Dressel, Leiter der TK-Landesvertretung Thüringen. Scharlach gehört zu den klassischen Kinderkrankheiten, kann aber auch bei Erwachsenen auftreten.

Scharlach-Bakterien verursachen meist eine Entzündung im Hals, eine rote Zunge, Fieber und Hautausschlag. Die Krankheit lässt sich mit Antibiotikum behandeln. Menschen erkranken hauptsächlich in den Herbst- und Wintermonaten von Oktober bis März. Deswegen werden in der Regel Saisonzeiträume und nicht Kalenderjahre miteinander verglichen. Der aktuelle Meldezeitraum endet am 1. Oktober. Scharlach ist in Thüringen und Sachsen meldepflichtig.