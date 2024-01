Halle - Sachsen-Anhalts Bevölkerung ist im vergangenen Jahr wohl geschrumpft. Ende 2023 lebten im Land rund 2.177.700 Personen, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Bei der Zahl handele es sich um eine Vorausschätzung auf Basis der bisher bekannten Zahlen bis September 2023. Ende 2022 hätten noch 2.186.643 Menschen in Sachsen-Anhalt gelebt. Damit würde sich ein Bevölkerungsrückgang von etwa 0,4 Prozent binnen eines Jahres ergeben, so die Statistiker. Die endgültigen Daten sollen im Juni vorliegen.