Dresden - Eine Fotoserie von Vietnamesen im DDR-Alltag, gezeichnete Schiffe auf einem Fluss in China oder eine zu Kunst gemachte Unterhose - die Ausstellung „Revolutionary Romances“ spürt bis Anfang Juni 2024 globalen Kunstgeschichten in der DDR nach. Im Albertinum wird nach Angaben der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) vom Freitag der Fokus auf ein bisher kaum erforschtes Kapitel der Kunst in der DDR gerichtet.

Ausgehend vom Sammlungsbestand und ergänzt um ausgewählte Leihgaben wird nach künstlerischer Praxis, Themen und Motiven gefragt. Zu sehen sind Werke aus den 1950er bis 1990er Jahren aus der DDR, Kuba, Chile, Vietnam, Indien, Irak, Libyen, Mosambik und Myanmar. Dazu gehören Darstellungen von Idealen und Ikonen des sozialistischen Internationalismus, Bilder der Solidarität, künstlerischer Protest gegen Krieg und Gewalt in Asien, Afrika und Lateinamerika, kubanische Revolutionsgrafik, Reisebilder, Mail Art sowie Diplomarbeiten ausländischer Studenten. Internationale zeitgenössische Positionen und Auftragsarbeiten hinterfragen die einstigen Ideale und Widersprüche in der Gegenwart.

Die Schau sei eine erste Annäherung, „fragend, forschend und selbstkritisch“ an ein Feld, dessen Bearbeitung erst am Anfang stehe, so die SKD. Es brauche daher weitere Forschung, um die Kunstgeschichte der DDR im globalen Kontext diskutieren zu können.