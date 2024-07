Berlin - Nach einem Wasserschaden in den Räumen des Theaters hofft die Schaubühne Berlin auf möglichst geringe Auswirkungen auf den kommenden Spielbetrieb. „Es ist ein massiver Schaden entstanden, von dem wir jetzt noch nicht abschätzen können, was er für uns bedeutet“, sagte Geschäftsführer Tobias Veit in einem Statement.

Spielbetrieb wie geplant im September

„Momentan hoffen wir natürlich, dass es keine gravierenden Auswirkungen auf die laufenden Baumaßnahmen hat und wir somit den Spielbetrieb wie geplant im September aufnehmen können.“ Allerdings gebe es im Moment noch zu wenig Informationen, um eine realistische Einschätzung abgeben zu können. Während der Spielzeitpause gibt es aktuell Sanierungsmaßnahmen im Hauptgebäude des Theaters.

Die Schaubühne geht davon aus, dass erstes und zweites Untergeschoss betroffen sind. Ursache ist ein Defekt an einer Rückstauklappe gewesen, weshalb Regenwasser aus der Kanalisation ins Haus zurückgedrückt wurde. Das Wasser stand laut Feuerwehr auf einer Fläche von 600 Quadratmetern.