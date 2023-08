Leipzig - In Sachsen wird es am Wochenende wechselhaft und deutlich kühler als in den vergangenen Tagen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, zieht schon im Laufe des Freitags Bewölkung auf und am Nachmittag muss bei noch einmal bis zu 31 Grad mit teils kräftigen Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigem Hagel gerechnet werden. Im Bergland werden 24 bis 28 Grad erwartet.

Im Verlauf des Samstag ziehen bei 23 bis 27 Grad die Schauer und Gewitter allmählich nach Osten ab und am Abend ist es bei wenigen Wolkenlücken meist niederschlagsfrei. Am Sonntag ist es bei nur noch maximal 23 Grad wolkig und am Nachmittag regnet es vor allem im Bergland.