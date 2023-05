Schauer und Gewitter am Wochenende in Mitteldeutschland

Leipzig - Die Menschen in Mitteldeutschland dürfen sich auf ein wolkiges und regnerisches Wochenende einstellen. Besonders in Sachsen und Thüringen soll es zudem zu vereinzelten Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Für das ganze Wochenende ist mit einem mäßigen Nordostwind zu rechnen.

Am Freitag bleibt es zunächst trocken und bewölkt, ab dem Mittag sei jedoch mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad an.

Im Laufe des Samstags gestaltet sich das Wetter ähnlich. Bis zum Nachmittag wird wechselnde Bewölkung erwartet. Danach soll es dann laut den Meteorologen wieder zu Schauern und vereinzelten Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 18 und 22 Grad.

Der Sonntag startet zunächst mit etwas Sonnenschein, aber ab dem Nachmittag ist in Sachsen und Thüringen erneut mit Regen oder Schauern zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad.