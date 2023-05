Schauer und Gewitter am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Schauer, Gewitter und teils Sturmböen erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt am Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, startet der Tag mit einigen Wolken am Himmel, die sich im Tagesverlauf verdichten. Ab Mittag treten erste Schauer auf, später kommt es zu Gewittern mit lokalem Starkregen. Zum Teil werden Sturmböen erwartet - bei Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad. Nachts bleibt es bedeckt und Schauer ziehen vom Westen nach Osten. Ab Mitternacht klingt der Regen dann ab und es lockert ein wenig auf. Es kühlt auf Werte zwischen 7 und 10 Grad ab.

Am Samstag sind weiterhin dichte Wolkenfelder am Himmel zu sehen. Mittags treten Schauer und Gewitter auf, gebietsweise kommt es zu Starkregen. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad. In der Nacht auf Sonntag bleibt es bewölkt, Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 9 Grad.

Der Sonntag wird laut DWD weiterhin stark bewölkt, dabei bleibt es regenfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 19 Grad. In der Nacht ziehen die Wolken teilweise ab - bei Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad.