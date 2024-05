Hannover - Über Pfingsten sind in Niedersachsen Schauer und Gewitter möglich. Am Samstagnachmittag kann es örtlich Starkregen geben, wie aus einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag zwischen 19 und 23 Grad, an den Küsten und im Oberharz wird es etwas kühler.

Am Pfingstsonntag ziehen ab Vormittag von Osten Schauer und Gewitter auf, örtlich ist mit Starkregen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen um 22 Grad, auf den Inseln um 18 Grad. Auch am Montag sind laut DWD einzelne Gewitter, teils mit Starkregen, möglich.