Görlitz/Bautzen - Der Schriftsteller Lukas Rietzschel sieht der Aufführung seines Schauspiels „Widerstand“ am Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen gespannt entgegen. An diesem Freitag wird das Stück erstmals live auf einer Bühne vor Publikum gespielt. „Das wird auch für mich eine Premiere“, sagte der in Görlitz lebende Autor der Deutschen Presse-Agentur. Er hatte das Auftragswerk des Schauspiels Leipzig für die dortige Kammerbühne geschrieben. Bedingt durch Corona war es 2021 jedoch nur als Theaterfilm uraufgeführt worden. Im ostsächsischen Bautzen komme es nun auf der großen Bühne heraus, „in einer Region, in der es handeln könnte“, wie Rietzschel sagte.

In konzentrierten Dialogen und mit großer Genauigkeit zeichne „Widerstand“ das Bild einer Gesellschaft, deren Substanz Risse habe, die größer werden, heißt es in der Ankündigung des Theaters. Regie bei der Bautzener Inszenierung führt Jan Jochymski als Gast. Lukas Rietzschel hat nach eigenen Angaben lediglich an einer Konzeptionsprobe teilgenommen. Ansonsten habe er an der Umsetzung seiner Textvorlage nicht mitgewirkt. „Es war mir wichtig, es aus der Hand zu geben“, sagte der Autor. Er wünsche sich eine stärkere überregionale Wahrnehmung von Theaterproduktionen im ländlichen Raum. „Hier wird tolle Arbeit geleistet.“