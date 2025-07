Schauspieler Marc Dumitru hat in seinem ersten Jahr als Vater die Eltern-Szene kennengelernt.

Köln - Schauspieler Marc Dumitru („Alles was zählt“), selbst 2024 Vater geworden, stört sich am Verhalten einiger Eltern. „Ich finde diese ganze Eltern-Bubble, die ich nun kennengelernt habe, ziemlich toxisch. Schon in der Schwangerschaft geht das Vergleichen los. Und sobald das Kind da ist, kriegt man ständig ungefragte Tipps“, sagte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Oft von Leuten, die es wohl nur gut meinen – aber es wirkt schnell übergriffig.“

Der Schauspieler hat damit so seine Probleme. Für das Elternsein gebe es schließlich keine Blaupause. „Jeder Mensch ist anders und macht seine eigenen Erfahrungen“, sagte Dumitru, der in Düsseldorf lebt. Er plädiere ganz klar für mehr Zurückhaltung und Empathie.

Die Herausforderung des Elternseins

Dumitru zählt zu den Stars der RTL-Serie „Alles was zählt“, die seit 2006 im Vorabendprogramm läuft. Dort spielt er seit 2022 die Rolle des ambitionierten Anwalts Kilian Reichenbach. Geboren wurde der Schauspieler in Überlingen am Bodensee. 2024 wurde er Vater eines Sohnes.

„Eltern zu werden und Eltern zu sein – das ist schon auch eine wahnsinnige Herausforderung. Es ist immer anders als man es sich vorgestellt hat“, sagte Dumitru. Das erste Jahr Elternschaft habe aber viele wunderschöne Momente mit sich gebracht. „Die Zeit mit dem Kleinen und meiner Frau ist unglaublich erfüllend“, sagte er.