Ralf Moeller wohnt seit Jahrzehnten in Santa Monica. Nach den verheerenden Bränden wohnt er aktuell in einem Hotel - und kritisiert die Politik.

Santa Monica - Der in Santa Monica lebende Schauspieler Ralf Moeller (65) ist nach dem Ausbruch der verheerenden Waldbrände in der Region schockiert. „Es ist ein Inferno von Flammen. Dieses Feuer ist ein Jahrzehnte-Feuer, so ein Ausmaß an Zerstörung habe ich in den vergangenen 30 Jahren noch nicht erlebt“, sagte Möller der Deutschen Presse-Agentur.

Der 65-Jährige („Gladiator“) sagt, die Kalifornier seien Brände gewohnt, trotzdem sei Panik zu spüren. Er kritisiert auch die Politik in dem Bundesstaat an der US-Westküste. „Das Problem gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten. Und deshalb ist es so wichtig, gerade was Feuer betrifft, da richtig Geld reinzustecken. Was von der derzeitigen Regierung hier versäumt wurde, ist katastrophal.“

Suche nach Handwerkern für den Wiederaufbau

Der Schauspieler aus Recklinghausen („Gladiator“) hatte am Dienstag sein Penthouse an der Küste vorsichtshalber verlassen und ist in einem Hotel untergekommen. Am Freitag geht es für ihn zurück nach Deutschland, wo er kommende Woche auf der BAU-Messe in München für das Handwerk wirbt. „Hier werden jetzt in den kommenden Wochen natürlich ganz extrem Handwerker gebraucht. Vielleicht kann ich welche aus Deutschland herlocken.“