Hamburg - Der aus dem Blockbuster „Gladiator“ bekannte Schauspieler Ralf Moeller wirbt für eine Ausbildung im Handwerk. „Aktuell sind so viele Lehrstellen unbesetzt und gleichzeitig haben immer mehr Menschen keine Berufsausbildung. Dabei hat das Handwerk viel zu bieten“, sagte Moeller anlässlich eines Baustellenbesuchs am Montag in Hamburg. „Es ist kreativ, teilweise künstlerisch und fördert einen aktiven Lebensstil.“

Gebürtig ist Moeller aus Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen. Der gelernte Schwimmmeister erlangte Bekanntheit als Bodybuilder und Schauspieler. Am 12. Januar feierte er seinen 65. Geburtstag. Moeller lebt in Los Angeles.

Moellers Vater war Schlosser. Der Einsatz für den Berufsstand sei deshalb eine Herzensangelegenheit, so der Schauspieler. Mit einem bayrischen Textilunternehmen hat er auch eine Initiative ausgerufen. Angekündigt ist, dass er Handwerker und Betriebe besucht, um Aufmerksamkeit für sie zu erzeugen. Zuvor muss eine Bewerbung eingereicht werden. Zudem ist Moeller in einem Podcast zu hören, in dem er über das Handwerk spricht.

Nach Einschätzung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) fehlt es an Bewerberinnen und Bewerbern. Der ZDH fürchtet, dass etwa 20.000 offene Ausbildungsplätze dieses Jahr unbesetzt blieben. In den vergangenen Jahren seien im Durchschnitt ähnlich viele Stellen nicht vergeben worden. Eine Wende sei nicht absehbar.