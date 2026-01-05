weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Borussia Dortmund: Scherzender Kehl bestätigt Geldstrafe für Adeyemi

Für BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ist Karim Adeyemis Ausraster gegen Gladbach mit der verhängten Geldstrafe beendet. Im Trainingslager kann Kehl über das Thema schon wieder lachen.

Von dpa 05.01.2026, 16:19
BVB-Sportdirektor Kehl kommentiert die Adeyemi-Geldstrafe mit einem flapsigen Spruch. (Archivbild)
BVB-Sportdirektor Kehl kommentiert die Adeyemi-Geldstrafe mit einem flapsigen Spruch. (Archivbild) Harry Langer/dpa

Marbella - Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat die Geldstrafe für Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi nun auch offiziell bestätigt. Mit einem flapsigen Spruch berichtete Kehl davon, dass der Angreifer die Strafe nach seinem Ausraster beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach vor gut zwei Wochen sofort akzeptiert hat. „Er hat auch nicht mehr verhandelt“, sagte Kehl im BVB-Trainingslager in Marbella.

Auf die genaue Höhe der Summe wollte Kehl nicht weiter eingehen. Diese soll im höheren fünfstelligen Bereich liegen. Adeyemi war gegen Gladbach nach schwacher Leistung und stark rot-gefährdet vorzeitig von Trainer Niko Kovac ausgewechselt worden. Kehl hatte den 23-Jährigen daran gehindert, in die Kabine zu flüchten.

Kehl: „Thema ist erledigt“

„Wir hatten das Gespräch, das lief in einem sehr guten Rahmen“, sagte Kehl nun zur Unterredung, die wegen des Urlaubs aller Beteiligten unmittelbar nach dem Gladbach-Spiel nun erst im Trainingslager stattfand: „Das Thema ist erledigt.“