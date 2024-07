Erst steht das Dach einer Scheune in Brand, dann brennt das ganze Gebäude nieder - der Schaden ist hoch. Wie kann das passieren? Die Polizei beschlagnahmt den Brandort, um genau das zu untersuchen.

Anstedt - Beim Brand einer Scheune in Anstedt im Landkreis Diepholz ist ein Schaden von geschätzt 90.000 Euro entstanden. Am Donnerstagabend sei das Dach der als Geräteschuppen genutzten Scheune in Brand geraten, sagte eine Polizeisprecherin heute. Das Gebäude sei dann samt Inventar bis auf die Grundmauern abgebrannt. Der Besitzer der Scheune, der zunächst selbst zu löschen versuchte, habe sich dabei leicht verletzt. Er erlitt eine Schnittverletzung. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, die Polizei beschlagnahmte daher den Brandort. Eine Straße nahe der Scheune wurde zwischenzeitlich gesperrt.