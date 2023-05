Diepholz - Im Diepholzer Ortsteil Aschen (Landkreis Diepholz) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Scheune abgebrannt. Die Ursache des Brandes sei derzeit noch völlig unbekannt, da die Löscharbeiten noch andauerten, sagte ein Sprecher der Polizei Diepholz am Donnerstagmorgen. In der 1000 Quadratmeter großen, gänzlich abgebrannten Scheune hatten sich landwirtschaftliche Geräte sowie gelagerte Möbel befunden.

Der Sachschaden beliefe sich einer ersten Schätzung zufolge auf mehrere Hunderttausend Euro. Der Brandort sei nun beschlagnahmt worden, um im Laufe des Tages untersucht zu werden, hieß es weiter.