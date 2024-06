Liebenwalde/Potsdam - Drei Kälber sind beim Brand einer Scheune in Liebenwalde (Oberhavel) ums Leben gekommen. Menschen wurden nicht verletzt, wie der Lagedienst des Polizeipräsidiums in Potsdam mitteilte. Das Feuer war aus bisher nicht bekannter Ursache am frühen Samstagmorgen ausgebrochen. Das Gebäude mit den Tieren habe komplett in Flammen gestanden, hieß es. Die Feuerwehr habe gelöscht. Die Scheune könne derzeit nicht mehr genutzt werden.