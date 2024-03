Gotha - Beim Brand einer Scheune im Kreis Gotha ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Das Feuer sei aus bislang unbekannter Ursache Samstagabend in Hausen ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz und löschten den Brand nach rund drei Stunden. Eine Kameradin der Feuerwehr atmete Rauchgase ein und musste behandelt werden. Die frei stehende Scheune, in der sich Traktoren und Fahrzeuge befunden haben sollen, sei in sich zusammengestürzt. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt zur Brandursache.