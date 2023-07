Dabergotz - Der Brand einer Scheune in Dabergotz bei Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) hat in der Nähe der Autobahn 24 zu starker Rauchentwicklung geführt. Menschen wurden bei dem Feuer am Samstagabend aber nicht verletzt, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest in Potsdam sagte. Die Feuerwehr empfahl, das betroffene Gebiet zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der brennenden Scheune sei eine Werkstatt untergebracht. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.