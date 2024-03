Scheunenbrand in Radibor: 250.000 Euro Schaden

Radibor - Durch den Brand einer Scheune in Radibor (Landkreis Bautzen) ist ein Gesamtschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Zudem erlitt ein Anwohner durch Rauchgase leichte Verletzungen und wurde ambulant versorgt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach brach das Feuer am Sonntagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache aus. Die Scheune brannte vollständig nieder. Auch landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, die neben der Scheune standen, wurden zerstört. Die Feuerwehr löschte den Brand, insgesamt waren 78 Einsatzkräfte vor Ort. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf.