Boxberg/Görlitz - Zwei Autos sowie zwei Tonnen Holzpellets sind beim Brand einer Scheune in Boxberg in der Oberlausitz vernichtet worden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Görlitz am Freitag mitteilte. Das Feuer im Ortsteil Nochten war aus noch nicht geklärter Ursache am Donnerstagabend ausgebrochen. Der Eigentümer habe zunächst vergeblich versucht, das Feuer selbst zu löschen. Sieben Feuerwehren mit zusammen mehr als 40 Kräften rückten demzufolge an. Der Feuerwehr sei es gelungen, ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser zu verhindern. Zur Höhe des Schadens lagen noch keine Angaben vor.