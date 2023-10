Berlin - Bei einem Fußballspiel in Berlin-Neukölln soll ein Schiedsrichter rassistisch beleidigt worden sein. Kurz vor der Halbzeit habe es am Sonntag zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 51-Jährigen und einem Fan gegeben, teilte die Polizei am Montag mit. Der Beschuldigte soll den Schiedsrichter dabei rassistisch beschimpft und Affengeräusche gemacht haben. Anschließend sei er von dem Sportplatz in der Oderstraße geflohen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.