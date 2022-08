Schiefer Turm in Bremerhaven: Kuppel soll gelöst werden

Der abgesackte Moleturm in Bremerhaven.

Bremerhaven - Die Arbeiten zum Rückbau des schiefstehenden Moleturms in Bremerhaven haben begonnen. Mit hohem Wasserdruck sollte zunächst die denkmalgeschützte rote Kuppel vom Mauerwerk des Turms gelöst werden, wie der Sprecher des Hafenbetreibers Bremenports am Montag mitteilte. Der Hafenbetreiber Bremenports hat dafür eine externe Firma beauftragt. Nach Angaben des Sprechers handelt es sich um ein „erprobtes Verfahren“, das Umbauarbeiten am Turm erfordert. Sollte es gelingen, die Kuppel zu lösen, wird sie im Laufe der Woche abgenommen. Funktioniert der Plan nicht, wollen die Verantwortlichen den Turm kontrolliert umfallen lassen.

In der Nacht zum Donnerstag hatte sich die Nordmole, an deren Spitze der Turm steht, abgesenkt. Der rund 20 Meter hohe Turm befindet sich seitdem in einer Schieflage.