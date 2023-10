Melle - Seit Mittwochmorgen ist die Autobahn 30 zwischen Brüchmühlen und Riemsloh in Richtung Rheine gesperrt. Dort hatte sich nach Polizeiangaben auf einer Autobahnbrücke eine Übergangsschiene gelöst. Ein 69 Jahre alter Autofahrer berichtete demnach von einem lauten Knall, als er mit seinem Transporter auf der Fahrbahn unterwegs war. Daraufhin ragte die Schiene aus der Straße und beschädigte fünf weitere Autos. Dabei wurde niemand verletzt. Um die Brücke zu sichten und zu reparieren, wurde die Fahrbahn voll gesperrt.

Nun wird der Verkehr nach Polizeiangaben auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Man vermutet, dass sich die Übergangsschiene durch Materialermüdung an der Brücke gelöst haben könnte. Bisher sei nicht abzusehen, wann die Fahrbahn wieder frei gegeben werde, teilte die Polizei mit. Die Auffahrt Brüchmühlen auf die A30 in Richtung Holland sei vorerst bis Freitag voll gesperrt.