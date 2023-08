Bad Muskau - Ein Schwerlasttransporter mit einem Fahrgastschiff auf dem Anhänger ist am Dienstag kurz vor dem Ortseingang Bad Muskau (Landkreis Görlitz) steckengeblieben. Wie die Polizei mitteilte, sollte das Gespann am frühen Morgen auf einem Parkplatz Halt machen. Wegen der Maße sei es jedoch nicht gelungen, den Transporter von der Straße zu rangieren. Da der Schwerlaster nach 6 Uhr am Morgen nicht mehr fahren durfte, musste der Transporter nach Polizeiangaben auf der Straße stehen bleiben. Sie wurde deswegen gesperrt, frühestens ab 22 Uhr ist die Weiterfahrt des Schwerlasttransporters möglich. Das Schiff ist auf dem Weg zum Berzdorfer See in der Nähe von Görlitz.