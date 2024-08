Zivilkräfte beobachten in einer S-Bahn, wie ein Mann sich an den Sachen eines schlafenden Mannes zu schaffen macht. Kurz darauf schreiten sie ein.

Berlin - Die Polizei hat in einer S-Bahn am S-Bahnhof Ahrensfelde einen mutmaßlichen Taschendieb auf frischer Tat gestellt. Die Zivilfahnder beobachteten am frühen Samstagmorgen, wie ein Mann in einem bereitstehenden Zug der Linie S7 einen schlafenden 18-Jährigen und seine Gürteltasche durchsuchte, wie die Bundespolizei mitteilte. Als der Mann aufwachte, ließ der Verdächtige von ihm ab.

Die Zivilfahnder nahmen den mutmaßlichen Dieb, einen 37-Jährigen, fest. Der 18-Jährige sagte den Polizisten, dass ihm Bargeld fehle. Bei der Durchsuchung des 37-Jährigen fand die Polizei etwa 90 Euro Bargeld und Pfefferspray. Beides wurde beschlagnahmt. Gegen den 37-Jährigen wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.