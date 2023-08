Berlin - Die Berliner Polizei hat einen professionell organisierten Drogenhändler gefasst und mehr als eine Million Euro Vermögen sowie diverse scharfe Schusswaffen beschlagnahmt. Der 35-jährige Mann soll hunderte Kilogramm Marihuana, Haschisch und Kokain verkauft haben und zudem in einem Fall eine Kriegswaffe zum Kauf angeboten haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Auf die Spur kam die Polizei dem Mann durch abgehörte Nachrichten mit sogenannten Encrochat-Handys, die vor einigen Jahren entschlüsselt worden waren.

Bereits am Dienstag durchsuchten 90 Polizisten und Staatsanwälte fünf Wohnungen, zwei Geschäftsräume sowie fünf Bankschließfächer in Neukölln, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und in Charlottenburg-Wilmersdorf. Sie sollen dem 35-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler, seiner Frau und weiteren Verwandten gehören.

Beschlagnahmt wurden rund 500.000 Euro in bar und weitere Vermögenswerte wie Geschäftsanteile an einer Holding GmbH, sechs scharfe Schusswaffen samt 1000 Schuss Munition, verbotene Pyrotechnik, Rauschgift und unversteuerter Shisha-Tabak sowie Geschäftsunterlagen und Handys.