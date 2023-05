Kokainhandel im Tonnenbereich und Eisdielen als Geldwaschanlagen: Was klingt wie aus einem schlechten Mafia-Film, schien in NRW bis Mittwoch gut zu funktionieren.

Düsseldorf - Bei einem europaweiten Großeinsatz gegen die italienische Mafia haben in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch rund 500 Polizisten insgesamt 51 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäfte durchsucht. „Es geht um Kokainschmuggel im Tonnenbereich und um sehr hohe Summen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Wir holen die Kriminellen aus ihren mafiösen Parallelwelten.“

Es werde gegen 35 Verdächtige ermittelt, 18 seien verhaftet worden, teilte das Landeskriminalamt in Düsseldorf am Mittwoch mit. Es bestehe der Verdacht, dass es sich bei einer am Mittwoch von den Behörden geschlossenen Eisdiele in Siegen um eine Geldwaschanlage und Unterschlupf der kalabrischen Mafia, der `Ndrangheta, gehandelt hat, sagte ein leitender Ermittler. Die zwei Geldgeber der Eisdiele seien in den internationalen Rauschgifthandel verstrickt.

Außerdem gebe es Hinweise, dass Geld aus der Eisdiele ins Kernland der kalabrischen Mafia nach San Luca geflossen ist. Alle Mitarbeiter stammten aus Kalabrien und seien miteinander verwandt. Unter ihnen seien Überlebende des Weihnachtsmassakers in San Luca 2006. Folge des Massakers zwischen zwei verfeindeten Mafia-Familien sollen auch die Mafiamorde von Duisburg 2007 gewesen sein.

Zudem sei einer der Mitarbeiter mit europäischem Haftbefehl gesucht worden. Das Kokain sei über Überseehäfen in den Niederlanden aus Südamerika nach Europa gebracht und dort mit präparierten Autos nach Italien geschmuggelt worden. Das Kokain sei mehrfach eingeschweißt worden, damit es für Spürhunde nicht zu wittern ist. Zudem seien die Autos vor jeder Fahrt auf Abhör- oder Ortungsgeräte der Polizei untersucht worden.

Die belgische Polizei habe einen Mafia-Geldeintreiber in der Region Genk observiert und festgestellt, dass er Mitinhaber der Eisdiele in Siegen ist. Hauptbeschuldigter sei ein 62-Jähriger aus dem Raum Hattingen. Auch ein Eiscafé in Bedburg wurde geschlossen.

Die Polizei beschlagnahmte einen Foodtruck im Wert von 300 000 Euro und einen Kettenbagger. Zwei Grundstücke wurden mit Arresten belegt. Der Razzia seien fast dreijährige Ermittlungen der Ermittlungskommission „Eureka“ vorangegangen.

Die Mafia hatte sich den Ermittlungen zufolge albanischen und deutschen Netzwerken für die Kurierfahrten bedient. Bereits 2012 sei in den Niederlanden ein SUV mit Siegener Kennzeichen gestoppt worden, in dem drei albanische Kuriere saßen.

Ein Verdächtiger des deutschen Netzwerks soll wiederum ein Angelparadies zur Geldwäsche genutzt haben.

Durchsuchungen gab es den Ermittlern zufolge auch in Essen, Wuppertal, Bergisch-Gladbach, Hagen, Hattingen, Castrop-Rauxel sowie im Kreis Mettmann. Es habe bei den Razzien keinen Widerstand gegeben, sagte eine Sprecherin des NRW-Landeskriminalamtes.

Beteiligt an dem Einsatz waren auch die Einsatzhundertschaft des Spezialeinsatzkommandos und Diensthundeführer. Auch in Bayern, Rheinland-Pfalz, Thüringen und im Saarland gab es Durchsuchungen und Festnahmen.

Den Beschuldigten wird unter anderem Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug sowie Rauschgiftschmuggel vorgeworfen.

Das Verfahren wird durch eine gemeinsame Ermittlungsgruppe geführt, an der Europol und Eurojust beteiligt sind. Razzien gab es demnach auch in Belgien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien.