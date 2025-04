Abscheuliches Material in großem Ausmaß haben die Ermittler gefunden. Es besteht der Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Kindern. Die Verdächtigen sind jedoch wieder auf freiem Fuß.

Auf den Datenträgern fanden die Ermittler eigenen Angaben nach Darstellungen sexueller Gewalt gegen Kinder in bisher sechsstelliger Höhe.

Bamberg - Sieben mutmaßliche Mitglieder eines Pädokriminellen-Netzwerks sitzen nicht mehr in Untersuchungshaft. Die Haftbefehle gegen zwei der Männer seien aufgehoben und gegen die übrigen außer Vollzug gesetzt worden, teilte die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Bamberg mit.

Der Verdacht habe sich nicht erhärtet, dass sie als Bande kinderpornographische Inhalte verbreitet hätten, hieß es von der Generalstaatsanwaltschaft. Den Ermittlungen zufolge sei aber davon auszugehen, dass die Männer Darstellungen sexueller Gewalt gegen Kinder untereinander ausgetauscht hätten. Es gebe auch Hinweise darauf, dass Kinder möglicherweise missbraucht worden seien. Die Ermittlungen dazu seien noch nicht abgeschlossen.

Zwölfjähriger in Wohnung entdeckt

Ermittler hatten die sieben Männer aus Bayern, Schleswig-Holstein, Berlin,

Nordrhein-Westfalen und Thüringen im vergangenen Spätsommer festgenommen. Drei der Männer sollen in Südhessen in einer WG zusammengewohnt haben. Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Erfurt fanden die Ermittler einen zwölfjährigen Jungen. Der Verdacht, dass dieser missbraucht worden sei, habe sich bisher nicht bestätigt, teilte die Zentralstelle für die Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet bei der Generalstaatsanwaltschaft mit.

Bei den Verdächtigen stellten die Ermittler demnach elektronische Geräte und Datenträger sicher, auf denen sich Hunderttausende Darstellungen sexueller Gewalt gegen Kinder fanden. Dass die Verdächtigen wie vermutet als Administratoren und Moderatoren in pädokriminellen Foren im Darknet aktiv waren, haben die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft zufolge bislang nicht ergeben.