Berlin - In einer S-Bahn der Linie S42 in Berlin ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 48-Jähriger soll sich in der Nacht zu Sonntag bei einem 21-Jährigen über zu laute Musik beschwert haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Es kam zu Streit, in dessen Folge der 48-Jährige dem 21-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben soll - der Jüngere soll dem Älteren daraufhin mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Laut Bundespolizei sollen sich drei weitere Männer im Alter von 30, 38 und 42 Jahren eingemischt und den 48-Jährigen geschlagen und getreten haben. Die Bundespolizei nahm alle fünf Männer am Bahnhof Westhafen fest. Der 21-Jährige und der 48-Jährige kamen den Angaben zufolge verletzt in eine Klinik. Die Ermittlungen laufen.