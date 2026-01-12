Restaurant-Mitarbeiter haben die gut zwei Meter große Figur vor dem Lokal gebaut. Doch drei Männer sind scheinbar nicht sehr achtsam mit ihr umgegangen.

Celle - Wegen eines kaputten Schneemanns ist es in Celle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Drei Männer zwischen 21 und 24 Jahren hatten am Sonntagabend zuvor den Schneemann vor einem Restaurant beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die vier Mitarbeiter des Restaurants, die die gut 2 Meter hohe Figur gebaut hatten, stellten die Männer demnach daraufhin zur Rede und gerieten mit ihnen in einen Streit.

Der älteste der vier Mitarbeiter zwischen 17 und 52 Jahren wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus. Ob noch weitere Beteiligte verletzt wurden, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.