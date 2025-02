Bei einem Fußballturnier an der Oberschule Loccum geraten zwei Mannschaften aneinander. Die Auseinandersetzung endet heftig.

Bei einem Fußballturnier an der Oberschule Loccum geraten zwei Mannschaften aneinander.

Rehburg-Loccum - Nach einer Schlägerei zwischen Schülern bei einem Fußballturnier an der Oberschule Loccum (Landkreis Nienburg) ermittelt die Polizei wegen Landfriedensbruchs. Zwischen den etwa 20 Jugendlichen aus der Samtgemeinde Mittelweser und der Stadt Rehburg-Loccum kam es am Mittwochnachmittag zu der körperlichen Auseinandersetzung, wie es in einer Mitteilung der Polizei Stolzenau hieß. Grund sei ein Streit aufgrund des Turniers gewesen.

Die Beamten trafen neun Schüler an, die anderen flüchteten. Sie wurden den Erziehungsberechtigten oder Lehrkräften übergeben. Drei Schüler wurden leicht verletzt, wie es weiter hieß. Die Jugendlichen seien im Alter zwischen 14 und 16 gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Ermittlungen, unter anderem zu beteiligten Personen, dauern an.