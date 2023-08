Hameln - Zwei Mädchengruppen sind vor dem Bahnhof in Hameln aufeinander losgegangen. Beteiligt an der Schlägerei am Mittwoch waren mindestens neun Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren aus dem Raum Hameln und Hannover, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine 17-Jährige soll an den Haaren zu Boden gerissen worden und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen sein. Die Polizei leitete gegen eine 16- und eine 14-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Einer 14-Jährigen wurde den Angaben nach das Handy weggenommen, einer 16-Jährigen das T-Shirt zerrissen. Die Polizei ermittelt gegen mehrere Mädchen wegen Raubes und Sachbeschädigung. Eine 16-Jährige war laut Polizei betrunken, hatte Drogen genommen und beleidigte die Beamten. Sie muss sich wegen des unerlaubten Besitzes von Cannabis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten.

Warum die Mädchen in Streit gerieten, war zunächst unklar. Die Beamten übergaben die minderjährigen Beschuldigten an die Erziehungsberechtigten und informierten das Jugendamt.